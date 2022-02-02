У ВООЗ відреагували на рішення деяких країн скасувати карантинні обмеження через зменшення агресивності коронавірусу.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус закликав уряди країн, які почали скасовувати карантинні обмеження, однаково запобігати поширенню коронавірусу, але іншими способами.

На засіданні у Женеві він наголосив, що у світі смертність від вірусу продовжує рости, йдеться у повідомленні організації у Twitter.

"Ми занепокоєні тим, що у деяких країнах з'явилася інформація про те, що через вакцинацію, високу заразність Омікрону та меншу тяжкість перебігу хвороби більше неможливо та непотрібно запобігати передачі недуги", - заявив Гебрейесус.

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Він пояснив, що попри меншу агресивність "Омікрону" запобігати його поширенню все одно потрібно, щоб запобігти збільшенню кількості смертей.

"Ми не закликаємо жодну країну повернутися до так званого локдауну. Але ми закликаємо усі країни захистити своїх людей, використовуючи усі інструменти, а не лише вакцини", – наголосив глава ВООЗ.

Гебрейєсус зазначив, що з моменту появи "Омікрону" захворіло більше людей, ніж за весь 2020 рік. Тепер фіксується "дуже тривожне зростання смертності" у більшості регіонів світу.

Глава ВООЗ наголосив, що наразі рано оголошувати про перемогу над коронавірусом, оскільки вірус продовжує мутувати.

"ВООЗ наразі відстежує 4 підвиди варіанту "Омікрон", що викликають занепокоєння, зокрема BA.2. Цей вірус продовжуватиме розвиватися, тому ми закликаємо країни продовжувати тестування, спостереження та визначення послідовності", – додав він.

Як писав УНІАН, Британія у березні 2022 року планує скасувати всі карантинні обмеження.

Про пом'якшення карантину, навіть попри хвилю Омікрону, заявила і влада Данії.

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