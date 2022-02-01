Британці зазначають, що цей підвид "Омікрона" в 1,5 рази більш заразний, ніж його вихідний штам.

У Великобританії науковці визначили головні симптоми нового підвиду штаму "Омікрон" - BA.2.

Як пише Daily Express, одним з них є безперервний кашель.

Відповідний висновок видання оприлюднило за даними Національної системи охорони здоров'я (NHS) країни.

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За даними британських медиків, головними симптомами нового підвиду штаму "Омікрон" є:

висока температура,

безперервний кашель,

втрата або зміна нюху і смакових рецепторів.

Медики закликали при виявленні цих симптомів звернутися до лікаря і здати тест на коронавірус. А якщо результат тесту виявився позитивним, необхідно піти на самоізоляцію.

Британці зазначають, що цей підвид "Омікрона" в 1,5 рази більш заразний, ніж його вихідний штам. Варіант BA.2 може поширюватися швидше інших підтипів. Його називають "прихованим".

У Данії підтримали думку британських фахівців і констатували, що підвид переважно здатний заражати вакцинованих людей.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Алжирі зареєстрували перший випадок зараження новим варіантом штаму "Омікрон".

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