Найважча дитина у світі змогла схуднути і вперше за кілька років пройшлася вулицею

Протягом декількох років дитина фактично займалася лише тим, що їла, лежачи в ліжку.

14-річний підліток з індійського Делі, названий найважчою дитиною у світі, важив 237 кілограмів. Але хлопець все ж зміг схуднути, і в результаті вперше за кілька років дозволив собі пройтися вулицею.

Михир Джаїн скинув 65 кілограмів. У грудні 2017 року він пройшов процедуру шлункового шунтування, але до операції зміг самостійно схуднути до 197 кілограмів. Тоді ж, у грудні, з'ясувалося, у нього - найбільша вага серед усіх підлітків у світі, передає "МедикФорум".

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Він народився звичайною дитиною, але нездорова пристрасть до смаженої їжі та газованої воді проявилася у нього в ранньому дитинстві - до 8 років він важив 80 кілограмів. Трьома роками раніше мати возила маленького ненажеру до лікаря, і той визнав наявну у хлопчика серйозну проблему. Але оскільки вік дитини не дозволяв проводити операцію на шлунку, йому прописали таблетки.

Протягом декількох років дитина фактично займалася лише тим, що їла, лежачи в ліжку. Рухатися хлопчик відмовлявся. За словами його матері, саме таблетки посприяли тому, що її син став таким млявим. Лікарі, у свою чергу, зазначають, що в родині найтовстішого підлітка у світі піддавалися на його гастрономічні бажання і постійно подавали йому жирні і калорійні страви.

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