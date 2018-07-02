Вчені винайшли штучний яєчник для лікування жіночого безпліддя після раку

Технологія може стати доступною для людей через 5-10 років.

В Данії лікарі створили так звані «штучні яєчники» з людських тканин з метою допомогти жінкам мати дітей після дуже токсичних терапій, які можуть викликати безпліддя. Команда в Копенгагені стверджує, що лабораторний яєчник може підтримувати життя людських яйцеклітин впродовж багатьох тижнів. Тож надія на те, що нова технологія допоможе жінкам після радіо- і хіміотерапій народжувати здорових дітей, зростає, пише The Guardian.

Імплантація штучних яєчників може також допомогти жінкам, які страждають від розсіяного склерозу і бета-талассемії, які змушені проходити шкідливе для фертильності лікування. Також це може допомогти тим пацієнтам, у кого зарано почалася менопауза.

Видання пише, що на сьогодні лікарі вже пропонують жінкам, які зіштовхнулися із захворюванням на рак, терапію, яка передбачає видалення і замороження тканин яєчника. Після завершення токсичного лікування раку тканини повертають в тіло, тож пацієнтка знову може народити дитину природним способом. Для багатьох пацієнтів ця процедура безпечна. Але у деяких формах раку, таких як лейкемія і рак яєчників, хвороба може уразити тканини фертильних органів. Тому спосіб видалення і замороження не врятує ситуацію.

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Сюзанн Порс з компанії Rigshospitalet у Копенгагені переконана, що штучні яєчники можуть стати рішенням в таких ситуаціях. Для їх виготовлення з донорських тканин видаляються всі клітини включно з будь-якими канцерогенними. Таким чином лишається лише тканинний «каркас» з колагену – протеїну, завдяки йому шкіра стає еластичною. Після цього лікарі наповнюють цей каркас тисячами людських фолікул - крихітних мішечків, які утримують яйцеклітини на ранніх стадіях.

На зустрічі Європейської спільноти людської репродукції і ембріології у Барселоні Порс розповіла, що її команда успішно змогла імплантувати штучний яєчник з 20 людськими фолікулами миші. В ході експерименту чверть з них лишалися живими впродовж трьох тижнів. За цей час кров’яні судини почало обростати штучний яєчник, щоб живити його в тілі тварини.

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«Це перший доказ, що ми можемо підтримувати яйцеклітини. Це важливий крок на нашому шляху», - сказала Порс.

Втім, вона додала, що перш ніж спосіб із застосуванням штучного яєчника запропонують людям, доведеться провести низку досліджень, які займуть від 5 до 10 років.