Створено препарат проти несприйнятливого до лікування раку

08:46, 13 червня 2018
Зарубіжні новини
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Учені створили препарат проти несприйнятливою до лікування раку / фото naked-science.ru

Американські вчені розробили новий метод лікування ракових пухлин, несприйнятливих до традиційної терапії. Створений комбінований препарат сприяє накопиченню мутацій у злоякісних клітинах.

Розробка належить вченим з Університету Тепл, повідомляють "Известия", посилаючись на Cell Reports.

Вчені пояснили, що однією з причин розвитку раку є мутація в генах, що відповідають за контроль і розмноження клітин через зниження активності білків BRCA (відновлюють розриви ДНК).

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При цьому пухлини починають накопичувати мутації, що могло б сприяти загибелі ракових клітин, однак через альтернативні механізми відновлення ДНК (ферментів PARP1 і PARP2) цього не відбувається.

Для лікування пухлин з дефіцитом BRCA використовують препарат олапариб. Однак ефект від лікування триває недовго через компенсаторні механізми відновлення.

Серед них — активація білків RAD52, що сприяють відновленню клітин.

Учені припустили, що одночасне пригнічення PARP та RAD52 може стати ефективним способом лікування.

Вони використовували інгібітор, який пригнічує залишкову репараційну активність у клітинах, оброблених олапарибом. Спільне використання двох препаратів дало позитивний ефект. Воно пригнічувало ріст злоякісних клітин. Як наслідок - через 28 днів клітини з дефіцитом BRCA гинули.

Раніше американським вченим за допомогою нової процедури вдалося врятувати жінку від раку грудей, що перейшов у термінальну стадію. У рамках нової терапії в кров жінки закачали 90 млрд імунних клітин.

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Теги: #вчені#рак