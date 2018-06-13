Створено препарат проти несприйнятливого до лікування раку

Досліди на мишах продемонстрували такий же результат при лікуванні лейкемії та лімфоми Беркітта.

Американські вчені розробили новий метод лікування ракових пухлин, несприйнятливих до традиційної терапії. Створений комбінований препарат сприяє накопиченню мутацій у злоякісних клітинах.

Розробка належить вченим з Університету Тепл, повідомляють "Известия", посилаючись на Cell Reports.

Вчені пояснили, що однією з причин розвитку раку є мутація в генах, що відповідають за контроль і розмноження клітин через зниження активності білків BRCA (відновлюють розриви ДНК).

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При цьому пухлини починають накопичувати мутації, що могло б сприяти загибелі ракових клітин, однак через альтернативні механізми відновлення ДНК (ферментів PARP1 і PARP2) цього не відбувається.

Для лікування пухлин з дефіцитом BRCA використовують препарат олапариб. Однак ефект від лікування триває недовго через компенсаторні механізми відновлення.

Серед них — активація білків RAD52, що сприяють відновленню клітин.

Учені припустили, що одночасне пригнічення PARP та RAD52 може стати ефективним способом лікування.

Вони використовували інгібітор, який пригнічує залишкову репараційну активність у клітинах, оброблених олапарибом. Спільне використання двох препаратів дало позитивний ефект. Воно пригнічувало ріст злоякісних клітин. Як наслідок - через 28 днів клітини з дефіцитом BRCA гинули.

Раніше американським вченим за допомогою нової процедури вдалося врятувати жінку від раку грудей, що перейшов у термінальну стадію. У рамках нової терапії в кров жінки закачали 90 млрд імунних клітин.