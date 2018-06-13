Створено препарат проти несприйнятливого до лікування раку
Американські вчені розробили новий метод лікування ракових пухлин, несприйнятливих до традиційної терапії. Створений комбінований препарат сприяє накопиченню мутацій у злоякісних клітинах.
Розробка належить вченим з Університету Тепл, повідомляють "Известия", посилаючись на Cell Reports.
Вчені пояснили, що однією з причин розвитку раку є мутація в генах, що відповідають за контроль і розмноження клітин через зниження активності білків BRCA (відновлюють розриви ДНК).
Читайте такожУчені з'ясували, які засоби гігієни можуть викликати рак
При цьому пухлини починають накопичувати мутації, що могло б сприяти загибелі ракових клітин, однак через альтернативні механізми відновлення ДНК (ферментів PARP1 і PARP2) цього не відбувається.
Для лікування пухлин з дефіцитом BRCA використовують препарат олапариб. Однак ефект від лікування триває недовго через компенсаторні механізми відновлення.
Серед них — активація білків RAD52, що сприяють відновленню клітин.
Учені припустили, що одночасне пригнічення PARP та RAD52 може стати ефективним способом лікування.
Вони використовували інгібітор, який пригнічує залишкову репараційну активність у клітинах, оброблених олапарибом. Спільне використання двох препаратів дало позитивний ефект. Воно пригнічувало ріст злоякісних клітин. Як наслідок - через 28 днів клітини з дефіцитом BRCA гинули.
Раніше американським вченим за допомогою нової процедури вдалося врятувати жінку від раку грудей, що перейшов у термінальну стадію. У рамках нової терапії в кров жінки закачали 90 млрд імунних клітин.