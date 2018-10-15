Названо п'ять найнебезпечніших недорогих продуктів

Недорогу їжу купують зазвичай, намагаючись заощадити, але експерти наголосили, що наслідки вживання таких продуктів можуть бути сумними.

Експерти ВООЗ назвали недорогі, але при цьому дуже небезпечні у своєму впливі на здоров'я продукти.

Список найнебезпечніших продуктів харчування з категорії дешевих очолили ковбаси і сосиски, повідомляє MedikForum.

Невисока вартість цих виробів – правильний знак того, що в продукті міститься мінімум м'яса. При цьому в дешевій ковбасі та сосисках багато потенційно канцерогенних субстанцій, регулярне потрапляння яких в організм загрожує розвитком онкологічних захворювань.

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Друге місце посіли дешеві напівфабрикати. Найбільш небезпечними інгредієнтами, присутніми в їхньому складі, є фосфати і трансжири. Надлишковий вміст фосфатів в організмі неминуче призводить до зміщення балансу фосфору і кальцію, послаблює кістки, згубно діє на нервову систему, а також різко підвищує ризик інфаркту. З підвищеною ймовірністю судинних патологій пов'язане і вживання трансжирів.

Також, зазначили фахівці, не може бути дешевим твердий сир – його невисока ціна сигналить про додавання маргарину, вживання якого загрожує порушеннями в роботі серцево-судинної системи.

Дуже небезпечні і недорогі солодощі, випічка: в цих продуктах майже завжди міститься величезна кількість різних добавок, починаючи від барвників і підсилювачів смаку до трансжирів і дешевих олій, які різко погіршують стан судин.

Опинилися в п'ятірці цих продуктів харчування і недорогі рибні консерви. За словами експертів ВООЗ, в такій рибі можуть бути присутні важкі метали, які потрапляють в продукт через окислення металевої тари. Важкі метали можуть провокувати розвиток онкологічних захворювань.