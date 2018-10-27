Вчений назвав дев'ять ознак початку старіння людини

Старіння призводить до збільшення помилок, які можуть виникнути в цьому процесі. Ці помилки накопичуються в клітинах.

"Я не знаю нічого, що поліпшується з віком з біологічної точки зору". Ця фраза експерта іспанського Національного центру онкологічних досліджень Мануеля Серрано не вселяє оптимізму.

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Серрано - один з авторів дослідження "Ознаки старіння", в якому фахівці перераховують основні процеси, що відбуваються в нашому тілі з плином часу.

"Це неминучі фактори. Вони можуть бути більше або менше помітні в залежності від способу життя людини і генетики. Але вони завжди відбуваються", - сказав Серрано в інтерв'ю Бі-бі-сі.

Отже, ось дев'ять чинників, які свідчать про старіння людини.

1. Накопичуються пошкодження в ДНК

Наша ДНК - це генетичний код, який передається між клітинами. Старіння призводить до збільшення помилок, які можуть виникнути в цьому процесі. Ці помилки накопичуються в клітинах. Цей феномен відомий як генетична нестабільність, і він особливо характерний для помилок ДНК в стовбурових клітинах, з яких формуються всі інші клітини зі спеціальними функціями. Генетична нестабільність може загрожувати роботі стовбурових клітин. При накопиченні помилок ці клітини можуть стати раковими.

2. Зношуються хромосоми

Ланцюжки ДНК мають наконечники, які захищають наші хромосоми - щось на зразок пластикових трубочок на кінці шнурків. Вони називаються тіломірами. По мірі старіння ці захисні буфери зношуються, і хромосоми втрачають захист. Це означає, що вони некоректно відтворюються, що викликає проблеми. Дослідники пов'язують руйнування тіломірів з хворобами типу легеневого фіброзу та апластичної анемії - серйозного імунологічного захворювання. Проте вчені вже навчилися підвищувати рівень тіломіру за рахунок ферменту, що збільшує довжину тіломірів.

Досліди на мишах показали, що підвищення довжини тіломірів може продовжити життя гризунів.

3. Порушується поведінка клітин

У тілі відбувається експресія генів: тисячі генів у певній клітці визначають, що може робити ця клітина - вона може вести себе, наприклад, як клітина тіла або мозку. Час і спосіб життя впливають на те, яким чином даються ці "інструкції". Клітини можуть вести себе зовсім не так, як повинні.

4. Клітини перестають оновлюватися

Щоб запобігти накопиченню пошкоджених компонентів у наших клітинах, тіло людини здатне періодично оновлювати набір клітин. Проте з віком ця здатність втрачається, і клітини починають накопичувати шкідливі або токсичні протеїни - деякі з них призводять до хвороб Альцгеймера або Паркінсона, а також до утворення катаракти.

5. Метаболізм у клітинах погіршується

З плином часу клітини втрачають здатність переробляти речовини накшталт жирів або цукру. Це може призвести до розвитку діабету, оскільки організм вже не може засвоювати поживні речовини, що надходять в клітини. Віковий діабет часто виникає саме з цієї причини - організм літніх людей не здатний переробляти все, що вони їдять.

6. Метахондрії перестають працювати

Метахондрія - це постійний компонент клітини, який забезпечує її енергією, проте з роками вона втрачає свою ефективність. Збої в роботі метахондрій можуть завдати шкоди ДНК людини. Деякі вчені кажуть, що поліпшення функцій метахондрії може підвищити тривалість життя ссавців.

Згідно дослідженню, опублікованому в червні в науковому журналі Nature, вченим вдалося запобігти утворенню складок у мишей з допомогою поліпшення їхніх метахондрій.

7. Клітини перетворюються на "зомбі"

Якщо клітина серйозно пошкоджена, то вона перестає працювати, щоб не виробляти нові пошкоджені клітини. Вона не розмножується, але і не вмирає. Так звані клітини-зомбі можуть впливати на сусідні здорові клітини і поширювати зараження по всьому тілу. Кількість таких клітин з роками збільшується. В ході дослідів над мишами видалення клітин-зомбі допомогло уповільнити процеси старіння.

8. Стовбурові клітини втрачають енергію

Втрата відновного потенціалу - це один з найбільш очевидних ознак старіння. Стовбурові клітини втомлюються і втрачають свою здатність відновлюватися. Недавні дослідження показують, що омолодження стовбурових клітин може сповільнити ознаки старіння тіла.

9. Порушується комунікація між клітинами

Клітини знаходяться в постійній комунікації між собою, однак ця здатність з часом втрачається. Це призводить до запальних процесів, які ще більше ускладнюють міжклітинну комунікацію. У результаті клітини втрачають чутливість до присутності патогенних речовин та злоякісних клітин.

Серрано з іспанського центру онкологічних досліджень говорить, що вивчення внутрішньоклітинних процесів старіння може допомогти у винаході нових методів уповільнення загального зношування органів і тканин людини.

За його словами, хоча цей процес неминучий, він може бути уповільнений з допомогою здорового способу життя. "У наші дні життя літніх людей стало набагато більш багатим і здоровим, ніж у минулі десятиліття. Найкраще, що ми можемо зробити, це насолоджуватися життям навіть тоді, коли ми старіємо", - говорить він.