Вчені пояснили, чому багатодітні матері раніше старіють

Маркери старіння накопичуються швидше з кожними пологами, збільшуючи «біологічний вік» клітин жінки на термін від півроку до двох років, однак, у розвинутих країнах зміни можуть бути не так виражені.

Вчені з США підтвердили на молекулярному рівні, що у жінок, які народжували багато дітей, особливо після 4-5 дітей, тривалість життя в середньому скорочується.

Зокрема вчені з'ясували, що маркери клітинного старіння швидко накопичуються з кожною новою дитиною. Про це вони пишуть у статті, опублікованій в журналі Scientific Reports, передає Naked Science.

Ден Ейзенберг і його колеги досліджували ключові і незалежні один від одного показники клітинного старіння – довжину тіломір (кінцевих ділянок хромосом, які зменшуються з кожним поділом клітини, поки остаточно не блокують можливість ділитися) та епігенетичні маркери (хімічні модифікації ДНК, що накопичуються протягом життя).

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Объектом дослідження стали молоді жінки з Філіппін, у віці від 20 до 22 років: понад 800 для першого дослідження і майже 400 – для другого.

Дослідження показало, що маркери старіння накопичуються швидше з кожними пологами, збільшуючи «біологічний вік» клітин жінки на термін від півроку до двох років. Як не парадоксально, але протягом самої вагітності маркери клітинного віку, навпаки, демонстрували несподівану тимчасову «молодість». Швидше за все, це пов'язано з масштабними процесами перебудови імунної системи, які проходить організм матері в період вагітності, а потім і після неї.

Вчені також відзначають, що ці ефекти проявились так яскраво, можливо, у зв'язку з важкими умовами життя піддослідних, частою нестачі їжі і фізичними навантаженнями. У розвинених країнах, де дефіциту продуктів не спостерігається, зміни можуть бути не так виражені.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Всесвітньому конгресі у Ванкувері вчені з Гавайського університету представили дані про те, що пологи в дуже молодому віці є серйозним чинником раннього старіння у жінок.