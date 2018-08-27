На лобі написано: ризик смерті навчилися прогнозувати за зморшками

Вчені з'ясували, про які проблеми зі здоров'ям свідчать зморшки на лобі людини.

Люди з багатьма і глибокими зморшками на лобі помирають від серцево-судинних захворювань частіше, ніж ті, у кого лоб залишається майже гладким до похилого віку.

Про це заявили французькі дослідники з Тулузького університету, передає Studyfinds.org.

Учасниками дослідження стали 3,2 тисячі осіб, вік яких на момент початку спостереження становив 32, 42, 52 і 62 роки. Зморшки на їхньму чолі оцінили за шкалою від нуля (при повній відсутності зморшок) до трьох (при безлічі глибоких зморшок).

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Виявилося, що ризик смерті від серцево-судинних захворювань був майже в десять разів вищий серед тих, хто отримав два або три бали.

"Ми звернули увагу на зморшки як маркер, тому що це просто і наочно. Лише поглянувши на обличчя людини, ми можемо дати їй поради щодо зниження ризику розвитку захворювань", - говорить провідний автор дослідження Йоланді Эскироль.

За словами фахівців, це перша наукова робота, в ході якої виявлено зв'язок між зморшками і станом серцево-судинної системи, але для підтвердження цього висновку будуть потрібні нові дослідження.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня, вчені навчилися лікувати облисіння і появу зморшок через старіння.