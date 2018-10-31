Названо головну причину високої тривалості життя

Люди живуть у середньому стільки ж, скільки й тварини, що мають аналогічну кількість нейронів, йдеться в дослідженні.

Дослідники з Університету Вандербільта в США з'ясували, що середня тривалість життя тварин і людей залежить від кількості нейронів у головному мозку.

Вчені вивчили дані щодо тривалості життя понад 700 видів теплокровних тварин. Потім було проаналізовано кількість нейронів, після чого дослідники порівняли ці коефіцієнти, повідомляє MedicalXpress.

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Приблизно у 75% випадків вдалося спрогнозувати правильну тривалість життя.

Дослідження показало, що люди живуть у середньому стільки ж, скільки й тварини, що мають аналогічну кількість кіркових нейронів. Зазначимо, що кора головного мозку відіграє ключову роль в адаптації до довкілля й реакції на стрес.

Так, вчені довели, що тривалість життя прямо залежить від кількості нейронів у головному мозку. При цьому не мають значення розміри тварини або людини і швидкість її метаболізму.

Раніше дослідники з'ясували, що після 105 років шанси людей прожити ще довше значно зростають.