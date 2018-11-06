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Названо нову причину нападів та інсультів

12:02, 06 листопада 2018
Зарубіжні новини
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Шум збільшує ризик виникнення хвороб серця / фото newsru.co.il

Про це йдеться в дослідженні вчених з Бостона, в якому взяли участь 499 осіб, вік яких сягав 56 років, повідомляє MedicalXpress.

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Так, в учасників дослідження вчені виміряли шум у будинках й оцінили його рівень. Вчені дійшли висновку, що у людей, які проживають в умовах сильного шумового забруднення, поблизу шосе або аеропортів, мигдалеподібне тіло (частина мозку, яка відповідає за регуляцію стресу, - Ред.) було більш активним, а рівень запалення артерій - вищим.

Таким чином, ризик інфаркту та інсульту при цьому зростав в три рази.

Раніше в.о. глави МОЗ Уляна Супрун попередила, що восени на українців "полюють" не лише нежить і застуда, погіршується також перебіг багатьох хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних.

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Теги: #інфаркт#інсульт