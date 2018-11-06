Названо нову причину нападів та інсультів

Виявилося, що у людей, які проживають в умовах сильного шумового забруднення, мигдалеподібне тіло було більш активним, а рівень запалення артерій - вищим. Ризик інфаркту та інсульту при цьому зростав в три рази.

Хронічний вплив шуму збільшує ризик серцево-судинних захворювань, інсультів та інфарктів.

Про це йдеться в дослідженні вчених з Бостона, в якому взяли участь 499 осіб, вік яких сягав 56 років, повідомляє MedicalXpress.

Читайте такожНазвано найкращі фрукти для продовження життя

Так, в учасників дослідження вчені виміряли шум у будинках й оцінили його рівень. Вчені дійшли висновку, що у людей, які проживають в умовах сильного шумового забруднення, поблизу шосе або аеропортів, мигдалеподібне тіло (частина мозку, яка відповідає за регуляцію стресу, - Ред.) було більш активним, а рівень запалення артерій - вищим.

Таким чином, ризик інфаркту та інсульту при цьому зростав в три рази.

Раніше в.о. глави МОЗ Уляна Супрун попередила, що восени на українців "полюють" не лише нежить і застуда, погіршується також перебіг багатьох хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних.