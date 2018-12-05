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Надлишок сну збільшує ризик смерті – дослідження

14:39, 05 грудня 2018
Зарубіжні новини
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Ризики збільшує і дрімання вдень, вважають фахівці \ pixabay.com

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Проаналізувавши дані з 21 країни дослідницька група на чолі з китайським ученим Чуансі Ваном виявила, що люди віком від 35 до 70 років, які сплять більше рекомендованої верхньої межі 8 годин, збільшують ризик інсульту, серцевої недостатності і навіть смерті, передає радіо Свобода з посиланням на CNN. Серед тих, хто спить понад 10 годин, цей ризик зростає на 41%, твердять дослідники.

Ризики збільшує і дрімання вдень, вважають фахівці, але це не стосується тих, нічний сон яких менший за 6 годин, бо у таких людей «денний сон ніби компенсує відсутність сну вночі та пом’якшує ризики».

Попередні дослідження на цю тему проводилися переважно в Північній Америці, Європі та Японії.

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Теги: #вчені#дослідження