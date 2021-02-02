Дослідники Каліфорнійського та Стенфордського університетів створили програму, здатну виявляти антитіла в крові жінок, відповідальні за атаку на плід.

Науковці знайшли спосіб точно визначити ймовірність розвитку аутизму у дітей. Практично у кожної п'ятої дитини з аутизмом цей розлад виникає через те, що імунна система матері атакує мозок дитини, коли він знаходиться в утробі.

Як пише Російська служба ВВС, аутизм - це розлад розвитку, що має біологічну природу. Ним не можна захворіти і його не можна вилікувати. З цим порушенням розвитку людина народжується, живе і доживає до старості. Від нього не можна вилікуватися - принаймні, на сьогодні.

Дослідники Каліфорнійського та Стенфордського університетів створили програму, здатну виявляти антитіла в крові жінок, відповідальні за атаку на плід. Завдяки тесту можна майже зі 100-відсотковою ймовірністю передбачити ризик розвитку аутизму.

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В ході дослідження була вивчена плазма 450 матерів, дітям яких був поставлений діагноз аутизму, і 342 матерів, діти яких народилися без нього.

Результати були використані для розробки імуноферментного аналізу. Це діагностичний метод визначення матеріалів в розчині із застосуванням спеціалізованих антитіл, вбудованих в стінку контейнера.

Вчені шукали вісім протеїнів, через які, як вважається, відбувається імунна відповідь організму матері, який впливає на нервову систему її плода.

Раніше вважалося, що подібне може зробити лише імунітет, а не антитіла і лейкоцити. Тепер же стало зрозуміло, що на мозок плода можуть впливати і материнські антитіла.

У 2019 році була опублікована наукова робота імунологів Карен Джонс і Джуді Ван де Уотер з Каліфорнійського університету, в якій був показаний процес того, як материнські антитіла можуть впливати на ключові білки в нейронах плода, що в результаті призводить до росту материнських антитіл, які і атакують нервову систему дитини.

У поточному дослідженні науковці вдалися до допомоги машинного навчання, щоб оцінити, який вплив надають комбінації антитіл, пов'язаних з показниками розвитку. Розроблений ними аналіз зі 100-відсотковою точністю вказав наявність комбінацій антитіл, здатних викликати аутизм.

Хоча створений на основі цього аналізу діагностичний інструмент не може абсолютно точно спрогнозувати майбутній розвиток аутизму, він дає уявлення про існуючі ризики. Наприклад, якщо у матері є певні антитіла, у неї в 31 разів підвищуються шанси народити дитину з аутизмом, розповіла Ван де Уотер.

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Автор: УНІАН