Вакцинація глави Кремля пройшла за зачиненими дверима, громадськість процес не побачила.

Президент Росії Володимир Путін отримав третю дозу вакцини від коронавірусу препаратом "Спутник Лайт".

Як пише "РИА Новости", про отримання бустерної дози глава Кремля повідомив на зустрічі із заступником директора Центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Денисом Логуновим.

"Сьогодні ось по Вашій рекомендації і рекомендації ваших колег я зробив собі ще одне щеплення - "Спутником Лайт". Це називається ревакцинація", - сказав Путін.

Він додав, що через дві години після вакцинації почувається добре.

Нагадаємо, Путін отримав першу дозу вакцини від коронавірусу 23 березня, про отримання другої дози він оголосив 14 квітня. Йому зробили щеплення вакциною "Спутник V". 30 червня Путін розказав, чому процедура була непублічною.

"З приводу відео... Я не думаю, що це так вже й важливо. А якби не в руку робили, а в інше місце, теж треба було б показати?.. Думаю, що громадяни країни розуміють: якщо я сказав, що зробив щеплення, то, значить, зробив. На такому рівні не займаються дрібним шахрайством", - запевнив глава Кремля.

Зазначимо, "Спутник Лайт" - однокомпонентна російська вакцина від коронавірусу, яку не визнали ні ВООЗ, ні європейські країни, ні США.

Вакцинація від коронавірусу в Росії

Автор: Вікторія Гордієнко