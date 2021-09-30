За словами російської влади, випробування нібито показали високу ефективність і безпеку вакцини.

Російський національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії завершив третю фазу випробувань вакцини проти COVID-19 "Спутник V".

Про це на засіданні президії координаційної ради при уряді з боротьби з коронавірусом заявив міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко.

"...ми проводили III фазу клінічного дослідження вакцини "Гам-КОВІД-Вак", або "Спутник V", яка завершилася за участю пацієнтів старше 60 років. Показано високий профіль безпеки та ефективності вакцини. Сьогодні триває підготовка підсумкового звіту. Отримавши вже нові дані про великі, навіть величезні обсяги дослідження, в якому було задіяно понад 23 тисячі осіб, фактично ми бачимо хороший профіль безпеки, і інститут Гамалії розробляє нові свідчення для вакцинації та використання вакцини", - сказав він.

Дозвіл на проведення III та IV фаз постклінічних досліджень "Спутника V" російське МОЗ надало в серпні цього року. Планується, що вони завершаться у грудні 2022 року за участю 40 тисяч осіб. При цьому близько 10 тисяч мають отримати не препарат, а плацебо.

Вакцина "Спутник V": що відомо

Вакцину "Спутник V" - першу у світі проти нової коронавірусної інфекції - зареєстрували в Росії 11 серпня 2020 року, а її застосування для літніх людей у РФ схвалили наприкінці грудня. В основі вакцини використовується аденовірусний вектор з вбудованим у нього фрагментом генетичного матеріалу SARS-CoV-2, що кодує інформацію про структуру S-білка шипа вірусу.

Читайте такожReuters дізнався, чому ЄС не поспішає реєструвати "Спутник V"Першою країною, що схвалила використання "Спутника V", не чекаючи рішення Єврокомісії, стала Угорщина. Однак вакцина так і не здобула схвалення ВООЗ.

Цього літа повідомлялося, що ВООЗ стурбована методами виробництва російської вакцини на одному із заводів. А в Уфі працівники заводу "Фармстандарт-Уфавіта", який виробляє вакцину, масово відмовляються робити нею щеплення.

Тим часом нові правила для в'їзду у США іноземних громадян, щеплених від коронавірусу, не дозволяють перетин кордону особам, які вакцинувалися "Спутником V". Делегація РФ не поїде і на осінню сесію ПАРЄ, оскільки Франція не визнає російську вакцину.

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Автор: Катерина Комолова