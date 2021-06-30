Президент Росії Володимир Путін вакцинувався проти COVID-19 російською вакциною "Супутник V". За його словами серйозних побічних ефектів після вакцинації у нього не було.
Про це він заявив під час пряма лінія з росіянами.
"Я виходив з того, що мені потрібно бути захищеним якомога довше і ухвалив для себе рішення прищепитися "Супутником V". Тим більше, що Збройні сили у нас вакцинуються "Супутником V", а я все-таки Верховний головнокомандувач", - зазначив Путін.
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Він додав, що у нього не було побічних ефектів після першої дози, а після другої трохи піднялася температура тіла.
Путін зазначив, що не радився з лікарями щодор того, якою вакциною краще робити щеплення -Супутником або ЕпіВаКкорона.
"Я з лікарями навіть не радився. Я дивився по своїх знайомих, хто собі що робить", - сказав президент РФ.
Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) знайшла порушення на виробництві російської вакцини "Супутник V". Російська сторона стверджує, що вони вже усунені.
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