У країні відновлять роботу всі магазини роздрібної торгівлі й ресторани, хоч і з певними обмеженнями.

Уряд Чехії вирішив послабити запровадженні раніше суворі карантині обмеження у зв'язку з істотним покращенням ситуації з епідемією COVID-19.

Як повідомляє Irozhlas.cz, влада знизила рівень епідеміологічної небезпеки з четвертого на третій.

Читайте такожІрландія послаблює карантин – на роботу можуть повернутися до 150 тисяч громадянУже з четверга, 3 грудня, дозволяється робота ресторанів та закладів громадського харчування в обмеженому режимі. Також знову відкриються всі магазини роздрібної торгівлі.

З наступного тижня скасують комендантську годину, що нині діє з 23:00 до 5:00. Також збільшується допустима кількість людей для зборів на відкритому повітрі - з 6 до 50 осіб. У приміщеннях можна буде збиратися групами до 10 осіб.

Музеї та галереї зможуть працювати з обмеженнями, але театри і кінотеатри залишатимуться закритими. Так само з обмеженнями запрацюють спортзали та фітнес-центри.

Коронавірус у Чехії: що відомо

Влада Чехії має намір безкоштовно протестувати громадян до Різдва на наявність захворювання COVID-19.

Водночас студентів-медиків почали залучати до лікування хворих на коронавірус.

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Автор: Аліна Вишневська