Лікарні в країні вже заповнені важкохворими. Біля кожного чергують по кілька медиків.

Студентів-медиків почали залучати до лікування хворих на COVID-19 у Чехії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Місцеві виші там перейшли на дистанційне навчання.

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Зміни у клініках Чехії починаються з 7:00 і тривають 12 годин. Студентів просять дезінфікувати ліжка, голки й крапельниці.

«Також ми допомагаємо медсестрам із гігієнічними процедурами. Більшість із пацієнтів тут у штучній комі, їх потрібно перевертати, мити – сестрам самотужки це робити складно», – розповідає журналістам студент-медик Карлового університету Ян.

Лікарні вже заповнені важкохворими. Біля кожного чергують по кілька медиків. Що далі від столиці – то гірша ситуація. З перевантаженням системи охорони здоров’я допомагають волонтери.

Своєю чергою, студент Ян каже, що інфікуватися не боїться, бо дуже добре захищений. Йому доводиться і працювати в медзакладі, і навчатися. За кожну годину в «червоній зоні» хлопець отримує 250 гривень.

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Автор: УНІАН