Добровільне безкоштовне тестування буде частиною стратегічного плану МОЗ Чехії.

Громадяни Чехії зможуть безкоштовно протестуватися до Різдва на COVID-19.

Таку пропозицію має намір висунути прем’єр-міністр Андрей Бабіш, повідомляє Reuters.

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Чехія – одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн Європи. Проте останнім часом приріст добових інфікованих зменшується, й уряд дещо послабив карантин.

Країна почала використовувати цільове тестування на антигени, що є швидшими й простішими з точки зору логістики, ніж стандартні ПЛР-тести.

«Я дуже хотів би, щоб ми впоралися з цим завданням, аби дозволити усім громадянам, щонайменше, за тиждень або 10 днів до Різдва безкоштовно пройти тести на антигени», – заявив Бабіш.

Він каже, що добровільне безкоштовне тестування буде частиною стратегічного плану міністерства охорони здоров’я.

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Автор: Яна Ставська