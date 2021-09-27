Наголошується, що COVAX планує переглянути методологію розподілу вакцин на основі населення, яке вже отримало щеплення від коронавірусу.

Глобальна ініціатива COVAX розглядає можливість змінити правила розподілення вакцин проти коронавірусу у світі. Програма забезпечує справедливий глобальний доступ до вакцин, але й сама постраждала від нерівності у розподілі препаратів та від затримок постачань.

Як пише The Guardian, причиною зміни правил стало те, що Британія уже щепила майже половину населення. Водночас, до прикладу, у Ботсвані (Південна Африка) ще не зробили жодного уколу.

Зазначимо, Британія стала лідером у світі за показниками COVID-вакцинації ще у березні 2021 року. Тоді COVAX виділила країні понад пів мільйона доз зі своїх запасів. Тоді як Ботсвані, яка не почала імунізацію, призначили 20 тисяч доз з тієї ж мільйонної партії мРНК-вакцин Pfizer.

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Через цю ситуацію COVAX планує переглянути методологію розподілу вакцин на основі населення, яке вже отримало щеплення від коронавірусу. Зокрема, препаратами, які придбали безпосередньо у виробників ліків, згідно з внутрішнім документом Gavi (Глобального альянсу з вакцин та імунізації).

Зазначено, що цю пропозицію будуть обговорювати на засіданні правління Gavi у вівторок, 28 вересня, а зміни до розподілу вакцин можуть ухвалити уже в четвертому кварталі 2021 року.

Довідка УНІАН. COVAX - це глобальна ініціатива, яка об'єднує 180 країн світу. Основна мета цього механізму – прискорення розробки й виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного до них доступу.

Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.

Ініціатива була створена для боротьби з нерівністю – ще тоді прогнозувалося, що багаті країни скуплять більшість доступних доз COVID-вакцин.

Нагадаємо, як писав УНІАН, днями Україна отримала 159,6 тисяч доз вакцини CoronaVac у рамках COVAX.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко