У Великобританії з наступного тижня почнуть розсилати перші запрошення на щеплення від коронавірусу дітям 12-15 років.
Як повідомляє BBC, про це заявив міністр з питань вакцинації Надім Захаві.
Для щеплення цієї групи будуть використовувати одну дозу вакцини Pfizer-BioNTech.
Головні медичні радники уряду Британії вважають, що щеплення підлітків допоможе уникнути перебоїв з роботою шкіл.
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З наступного тижня запрошення на вакцинацію почнуть отримувати підлітки в Англії. Організовувати її планують у тому числі на базі шкіл.
Для вакцинації дітей необхідна буде згода батьків.
Вакцинація дітей від коронавірусу: що відомо
У червні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації, де вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу.
Нещодавно українське МОЗ затвердило рекомендації вакцинації від коронавірусу дітей від 12 років в деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Для отримання щеплення батькам дітей 12 - 15 років, або дитини у віці 16–17 років повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря.
11 серпня стало відомо, що в США серед пацієнтів з COVID-19 все більше і більше дітей, тому влада закликала прискорити схвалення дитячої COVID-вакцини.
1 вересня влада Куби заявила про плани вакцинувати дітей віком від 2 до 18 років своєю вітчизняною вакциною Soberana-2.
МОЗ України дозволило вакцинувати окремі категорії неповнолітніх починаючи з 12 років. Дитина має входити або до групи ризику по стану здоров'я, або мати документи, що підтверджують виїзд закордон на навчання, проживання, участь у змаганнях.