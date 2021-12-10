Нові обмеження будуть діяти орієнтовно до 6 січня.

У Данії вирішили скоротити термін дії документів про повний курс вакцинації від коронавірусу - з року, як планувалося, до 7 місяців.

Термін дії сертифіката хочуть скоротити через те, що з часом набутий після вакцинації імунітет знижується, пояснив міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке, пише "Європейська правда" з посиланням на DR.

Втім, таке правило поки не планують поширювати на підлітків, тому що для них ще не передбачена програма ревакцинації.

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Такі зміни наберуть чинності в середині січня 2022 року.

Разом з тим Данія анонсувала нові карантинні обмеження у зв’язку з поширенням штаму "Омікрон" - у країні підтвердила вже кількасот випадків зараження ним.

Зазначимо, Данія - серед лідерів у Європі за показниками вакцинації від коронавірусу. Втім, щеплення хоч і захищає від важкого перебігу хвороби, але не гарантує захист від зараження.

"Це може означати більше заражень, більше хворих, та потенційно більше госпіталізацій. Є значний ризик, що цей новий варіант призведе до критичного перевантаження медичної системи, тому потрібні додаткові заходи", - зазначила прем’єр-міністр Метте Фредеріксен.

Так, з 15 грудня у Дані закриваються початкові школи, учні будуть до різдвяних канікул навчатися дистанційно. А все через те, що зараз кількість випадків інфікування серед дітей та молоді зросла. Школярі мають повернутися до класів 5 січня.

Також з п’ятниці 10 грудня забороняється робота клубів і танцювальних майданчиків, а також проведення концертів і подібних масових закладів з понад 50 глядачами.

Ресторани й бари повинні будуть закриватися опівночі, продаж алкоголю після цього часу також забороняється. Під час пересування по закладу вимагається одягати маску.

Компанії закликають за можливості перевести працівників на дистанційну роботу і відмовитися від різдвяних корпоративів, а загалом перед час святкових зібрань з родиною вжити заходів безпеки.

Такі заходи будуть діяти орієнтовно до 6 січня.

Нагадаємо, у Швеції та Норвегії уже посилили карантинні обмеження через нові спалахи коронавірусу.

Пандемія коронавірусу: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко