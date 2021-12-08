Буде скорочено кількість гостей, яких можна приймати в приватному будинку, а також години продажу алкоголю в барах і ресторанах.

У Швеції та Норвегії посилюють карантинні обмеження через нові спалахи коронавірусу.

Як йдеться у сюжеті ТСН, якщо шведам вже скоро доведеться згадати про соціальну дистанцію і маски в громадському транспорті, то норвежцям маски тільки рекомендують.

Крім цього, обмежать кількість гостей, яких можна приймати в приватному будинку, до десяти осіб. Також буде скорочено час продажу алкоголю в барах і ресторанах.

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По світу, тим часом, все активніше поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Його знайшли вже в 57 країнах. Мутацію вважають більш заразною, ніж попередні штами. Втім, експерти ВООЗ, які досліджували дві сотні європейських випадків захворювання, втішають: ці пацієнти хворіють "Омікроном" безсимптомно або з легким перебігом.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був раніше виявлений. ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування та вакцини проти нього.

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Автор: Ірина Погоріла