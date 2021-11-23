Зазначимо, для Німеччини це вже четверта потужна хвиля - кількість нових заражень стрімко зростає, і багато лікарень заповнені хворими.

У Німеччині останнім часом фіксують значне зростання кількості нових інфікованих коронавірусом. На тлі нової хвилі пандемії міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан зробив доволі різку заяву.

"До кінця зими кожен в Німеччині буде вакцинований, перехворіє або помре", - заявив він, пише ВВС Україна.

Міністр також заявив, що він особисто проти запровадження обов'язкового щеплення від коронавірусу, проте назвав вакцинацію "моральним обов'язком", адже щеплення чи його відсутність впливає на інших.

"Свобода означає відповідальність, вакцинуватися - це обов'язок перед суспільством", - пояснив Шпан.

Він також заявив, що остання хвиля коронавірусу спричинена поширенням надзвичайно заразного штаму Дельта, і що "тим, хто не вакцинувалися, впродовж наступних кількох місяців бракуватиме захисту".

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Зазначимо, для Німеччини це вже четверта потужна хвиля - кількість нових заражень стрімко зростає, і багато лікарень заповнені хворими.

За попередню добу у країні зафіксували 30 643 нових випадків ковіду - це є одним із найвищих рівнів у світі. Водночас Німеччина має один із найнижчих рівнів вакцинації у Західній Європі - лише 68% населення повністю щеплені.

Раніше у Німеччині вже оголосили про посилення карантинну, забороняючи доступ невакцинованих до певних місць, а відомі німецькі Різдвяні базари у кількох федеральних землях, включно із Баварією та Саксонією, цього року скасували.

Коронавірус у Німеччині: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко