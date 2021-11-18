Експерт закликав закрити клуби і бари, а також призупинити багатолюдні заходи.

У Німеччині сьогодні зареєстрували 65 371 новий випадок захворювання на COVID-19, що стало новим добовим максимумом заражень з початку пандемії.

"Зараз ми наближаємося до серйозної надзвичайної ситуації - заявив глава Інституту Роберта Коха Лотар Віллер. - У нас буде дійсно жахливе Різдво, якщо ми негайно не будемо вживати контрзаходи".

За його словами, Німеччині необхідно підвищити рівень вакцинації до більш ніж 75%.

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Експерт також закликав закрити клуби і бари, призупинити багатолюдні заходи і обмежити доступ до багатьох сфер суспільного життя людям, у яких немає щеплення від коронавірусу або довідки про одужання, повідомляє ТСН з посиланням на The Associated Press.

Вілер зазначив, що лікарні по всій країні намагаються знайти місця для пацієнтів з COVID - 19 і людей з іншими захворюваннями.

Коронавірус в Німеччині

У Німеччині в даний час повністю вакциновано 67,7% осіб, тільки 5% з них отримали бустерне щеплення. У деяких регіонах Німеччини рівень вакцинації становить 57,6%.

Сьогодні в Німеччині повинні узгодити введення більш жорстких заходів щодо стримування четвертої хвилі коронавірусу, яка, за словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, обрушилася на Німеччину з "повною силою". Очікується, що німців зобов'яжуть показувати документи про covid-вакцинацію, одужання або негативний результат тесту на коронавірус для користування громадським транспортом і входу на роботу.

Автор: Ірина Погоріла