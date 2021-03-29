Експерти наголошують, що рішенням можуть бути спорт, свіже повітря, відпочинок.

Американська психологічна асоціація (APA) заявила, пандемія COVID-19 призвела до національної кризи психічного здоров'я. Хвороба так чи інакше торкнулася кожного: хтось перехворів сам, у когось досі триває процес відновлення, у когось серйозно хворіли близькі, а хтось пережив втрату родича, друга, партнера.

Читайте такожNew York Times: Після року життя з COVID-19 ніхто досі не знає, як запобігти новій пандемії

Як пише 24 канал з посиланням на American Psychological Association, крім того, пандемія стала причиною втрати роботи, фінансових труднощів, ізоляції та загалом погіршення соціальних зв'язків між людьми.

Все це призводить до емоційного виснаження, здається наче ви втратили контроль над своїм життям. Людина може відчувати, що вона "застрягла" і не здатна вибратися сама.

У 2019 році Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала емоційне вигорання хворобою. Тепер воно визначається як "синдром, що виникає в результаті хронічного стресу на робочому місці, з яким не вдається впоратися".

У 2020 емоційне вигорання у зв'язку з пандемією коронавірусу стало ще гострішою темою.

Люди по-різному можуть відчувати емоційне вигорання, тому найкраще звернутись до свого сімейного лікаря, щоб той допоміг встановити потребу психологічної реабілітації.

Водночас є характерні ознаки, які можуть допомогти розпізнати емоційне вигорання:

брак мотивації

проблеми зі сном

дратівливість

втома

апатія

головні болі

проблеми з апетитом

труднощі з концентрацією уваги

ірраціональний гнів

відчуття страху

депресія

Якщо у вас почастішали подібні переживання – це сигнал звернутись по допомогу! Не бійтесь визнати наявність труднощів, це аж ніяк не слабкість, будьте відповідальними у питаннях, що стосуються вашого здоров'я.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко