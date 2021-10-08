Вакцину перевозили, підтримуючи температуру 2-8 градусів за Цельсієм.

Партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca прибула в Антарктиду для вакцинації британських полярників.

ЇЇ доставили на дослідницьку станцію Ротера, повідомляє УП з посиланням на ВВС.

Вакцину перевозили, підтримуючи температуру 2-8 градусів за Цельсієм, на відстань майже 10 тисяч миль.

Вакциною прищепили 23 співробітників британської дослідницької станції, а наступну партію для другого дози в Антарктиду доставлять через 4 тижні.

"Можливість вакцинувати людей допоможе зберегти населення станції та Антарктиди без вірусів", – пояснив керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.

Читайте також"Історичне рішення": ВООЗ схвалила першу у світі вакцину проти малярії

Генеральний директор міжнародної організації з розвитку Crown Agents Фергюс Дрейк заявив, що організація здійснила постачання вакцини "фактично на край землі".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca пройшла третю фазу клінічних досліджень, її ефективність від симптоматичного перебігу хвороби становить 74%.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Олег Давигора