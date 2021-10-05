Третю фазу клінічних випробувань вакцини AstraZeneca провели у США, Чилі та Перу.

Вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca пройшла третю фазу клінічних досліджень, її ефективність від симптоматичного перебігу хвороби становить 74%.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у Facebook.

"З'явились результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти коронавірусної хвороби. Днями результати 3-ї фази клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19 були опубліковані в "The New England Journal of Medicine" (авторитетне американське наукове видання "Медичний журнал Нової Англії"). Вони свідчать про те, що вакцина безпечна та захищає від симптоматичного перебігу хвороби загалом на 74%", - написав Кузін.

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Водночас, за його словами, ефективність вакцини для людей віком від 65 років є ще вищою – 83,5%. Ефективність у запобіганні госпіталізації становить 94,2%, а реанімації – майже 100%.

"Третю фазу клінічних випробувань провели у США, Чилі та Перу. Участь у ній взяли 32451 людина. З них дві третини отримали дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів, а третина отримала плацебо", - додав заступник міністра.

Крім того, за словами Кузіна, особливу увагу слід звернути на такі висновки цих досліджень: "Хоча рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, який би корелював із захистом від вірусу, поки невідомий, роль антитіл як суттєвого чинника в захисному імунітеті широко визнається".

"Це означає, що хоча антитіла і є однією з важливих ланок захисту від вірусу, поки невідомо, який саме рівень антитіл може забезпечити цей захист. Останнє в черговий раз підкреслює, що робити тести на антитіла після хвороби чи щеплення не варто", - резюмував він.

На початок жовтня Україна має понад 2,6 млн доз вакцини AstraZeneca. Щепитися нею можна в пунктах та центрах вакцинації.

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Автор: Леся Лещенко