Google присвятив дудл важливості носіння масок / фото REUTERS
Пошукова система Google 6 квітня представила новий дудл, який присвятила важливості носіння медичних масок в період пандемії коронавірусу.
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На дудлі букви в назві Google одягають маску і відступають один від одного на безпечну дистанцію.
Скріншот Google
Посилання зі стартової сторінки Google веде на звід правил, як зупинити поширення COVID-19.
"Маска може врятувати життя. Носіть маску. Мийте руки. Тримайте безпечну дистанцію", - йдеться в рекомендаціях.
Скріншот Google
Також з метою профілактики Google радить:
- часто мийте руки милом і водою, використовуйте антисептик для рук;
- дотримуйтеся соціальної дистанції;
- носіть маску;
- не торкайтеся очей, носа або рота;
- під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот ліктем або серветкою;
- не виходьте з дому, якщо погано себе почуваєте;
- якщо у вас лихоманка, кашель і вам важко дихати, зверніться до лікаря.
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