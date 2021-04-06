Google присвятив дудл важливості носіння масок / фото REUTERS

Пошукова система Google 6 квітня представила новий дудл, який присвятила важливості носіння медичних масок в період пандемії коронавірусу.

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На дудлі букви в назві Google одягають маску і відступають один від одного на безпечну дистанцію.

Скріншот Google

Посилання зі стартової сторінки Google веде на звід правил, як зупинити поширення COVID-19.

"Маска може врятувати життя. Носіть маску. Мийте руки. Тримайте безпечну дистанцію", - йдеться в рекомендаціях.

Скріншот Google

Також з метою профілактики Google радить:

  • часто мийте руки милом і водою, використовуйте антисептик для рук;
  • дотримуйтеся соціальної дистанції;
  • носіть маску;
  • не торкайтеся очей, носа або рота;
  • під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот ліктем або серветкою;
  • не виходьте з дому, якщо погано себе почуваєте;
  • якщо у вас лихоманка, кашель і вам важко дихати, зверніться до лікаря.

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Автор: Вікторія Гордієнко