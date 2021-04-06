Посилання зі стартової сторінки Google веде на список правил, як зупинити поширення COVID-19.

Пошукова система Google 6 квітня представила новий дудл, який присвятила важливості носіння медичних масок в період пандемії коронавірусу.

Читайте такожThe Atlantic: Коли люди зможуть нарешті жити без масок?

На дудлі букви в назві Google одягають маску і відступають один від одного на безпечну дистанцію.

Посилання зі стартової сторінки Google веде на звід правил, як зупинити поширення COVID-19.

"Маска може врятувати життя. Носіть маску. Мийте руки. Тримайте безпечну дистанцію", - йдеться в рекомендаціях.

Також з метою профілактики Google радить:

часто мийте руки милом і водою, використовуйте антисептик для рук;

дотримуйтеся соціальної дистанції;

носіть маску;

не торкайтеся очей, носа або рота;

під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот ліктем або серветкою;

не виходьте з дому, якщо погано себе почуваєте;

якщо у вас лихоманка, кашель і вам важко дихати, зверніться до лікаря.

Вас так само можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко