Вчені Університету Оксфорда з'ясували, що люди, які перехворіли на COVID-19, з високим ступенем ймовірності захищені від повторного інфікування протягом півроку.
Результати дослідження були оприлюднені в п'ятницю.
До такого висновку вони прийшли після отримання аналізів на наявність антитіл до коронавірусу, взяті у більш ніж 12 тисяч медичних працівників однієї з найбільших лікарень в Європі.
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"Ми можемо бути впевнені, що як мінімум в короткостроковій перспективі більшість людей, хворих на COVID-19, не заразяться їм ще раз", - заявив професор університету і один з авторів дослідження Девід Ейр.
Однак у ВООЗ поки не можуть сказати, наскільки вірним є це дослідження.
"Це дослідження підтверджує те, що ми знаємо. Люди, які були інфіковані, виробляють антитіла протягом одного-двох тижнів інфекції, і захист зберігається протягом багатьох місяців. Однак для того, щоб зрозуміти, протягом якого періоду зберігається цей імунний захист, потрібно спостерігати за пацієнтами протягом довшого періоду часу", - повідомила експерт.
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