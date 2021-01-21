Наближення життя без масок і соціального дистанціювання буде залежати від двох важливих факторів.

Життя без необхідності обов'язково одягати маску задля захисту від коронавірусу вже стало мрією. Минулого місяця Джо Байден сказав, що закличе американців носити маски хоча б у перші 100 днів його президенства.

"Лише 100 днів з масками. Це ж не на завжди", - сказав він. І це прозвучало цілком реально для тих, хто вже не може дочекатися дня, коли можна буде позбутися такого захисту.

Читайте такожНауковці з Німеччини пояснили, чому одноразову маску не можна носити кілька днівВстановлення короткострокових цілей може бути корисним, щоб зробити, здавалося б, нескінченний виклик на зразок пандемії більш керованим. Але, чесно кажучи, всього 100 днів до кінця - це нереалістично. Про це на сторінках The Atlantic пише лектор Єльської школи охорони здоров'я доктор Джеймс Хамблін.

Він зауважує, що, враховуючи траєкторію хвороби й заражень в США, американцям доведеться жити з масками щонайменше до кінця 2021 року, а може й ще довше.

"Я сподіваюся на те, що скоро можна буде сказати, що загальне правило поведінки таке: ті, хто зробив щеплення, можуть не носити маску. Але це буде залежати від двох ключових змінних", - пояснив лікар.

Одна з них говорить про те, що вакциновані люди все ще можуть теоретично розносити коронавірус. Зазвичай такого не відбувається при вакцинації проти респіраторних вірусів. Тіло виділяє антитіла й інші засоби імунної пам'яті. Якщо ж вірус знову потрапляє в організм, ці засоби ідентифікують його й знищують до того, як він встигне розмножитися. Але це не означає, що частинки вірусу не можуть на якийсь час причепитися до носової порожнини й розмножитися там, перш імунна система почне бити на сполох. Таким чином, теоретично здорова людина може заражати інших.

Читайте такожNature: Ліки проти запалення показали здатність запобігти смерті від COVID-19Коронавірус SARS-CoV-2 викликає особливе занепокоєння. Тому що відомо, що його можуть розносити люди, які самі не страждають від жодних симптомів або ж кількість вірусу у їхньому тілі надто низька. Це означає, що він здатен поселитися у верхніх дихальних шляхах, не викликаючи швидку реакцію імунної системи.

Вакцини, які вже почали використовувати у багатьох країнах включно зі США, виявилися на диво ефективними у тому, щоб не дозволити людям хворіти на COVID-19. Однак, клінічні випробування не відстежували механізми, через які цей захист здійснюється. Людей не перевіряли на те, коли і наскільки надійно вони набули антитіла. Також ніхто не перевіряв, чи добровольці були носіями коронавірусу.

Триває додаткове дослідження, яке має на меті дати відповіді на ці питання у найближчі місяці.

"Хоча я був би здивований дізнатися, що вакциновані люди поширюють коронавірус. Але поки ми не знаємо напевне, було б розумно для всіх продовжувати носити маски", - пояснює Хамблін.

Читайте такожКоронавірус частіше передається під час розмов, ніж через кашельДруга змінна, від якої буде залежати наближення життя без масок, - це те, наскільки швидко цілі громади будуть вакциновані. Коли вірус все ще поширений, а не так багато людей зробили щеплення від нього, шанси, що вакцинована людина стане носієм (а може й захворіє, тому що вакцини ефективні не на 100%) надто високі, щоб можна було дозволити всім ходити без масок. Але чим більше буде вакцинованих, тим вищий потенціал вакцин. Навіть якщо виявиться, що люди після щеплення все одно можуть заражати інших якийсь час, цей ризик можна буде поставити під сумнів, якщо майже всі будуть вакцинованими.

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Переклад: Лесь Димань