Коронавірус на довго залишиться поруч з людьми, а його придушення - це правильна політика.

Якщо логістика дозволить, приблизно 15 мільйонів людей у Великій Британії отримають по одній дозі вакцини від коронавірусу впродовж лютого. Якщо друга доза буде доставлена своєчасно, найбільш уразливі до хвороби люди повинні уникнути тяжкої форми COVID-19 і госпіталізації.

Але цей переломний момент все ж не наблизить нас до нормальності, - пише Financial Times. Наразі ніхто не знає, чи вакцини скорочують передачу коронавірусу, хоча сподівання на такий ефект цілком виправдані. Більшість працездатних людей навряд чи отримають свої перші дози до літа. Навіть якщо старші зможуть насолоджуватися новою свободою, поки не зрозуміло, чому незахищені люди повинні повертатися на некритичні робочі місця, особливо на тлі занепокоєнь через більш смертельні штами.

Читайте такожЄврокомісія вирішила взяти під контроль експорт вакцин від коронавірусуВакцини були вставлені головною стратегією виходу з пандемії з наближенням весни. Тому зараз потрібно реально оцінити ситуацію й зосередити увагу на придушенні вірусу. Минулого тижня з'явилося нове джерело занепокоєння. Вчені застерегли, що сама лише вакцинація може не дати досить сильного колективного імунітету, щоб знищити вірус. Гірка комбінація з неідеальної ефективності вакцин, неоптимального дозування й дуже заразних нових варіантів коронавірусу може зірвати всі спроби досягти межі колективного імунітету. Моделювання Університету Східної Англії підтверджує цю неприємну можливість.

Інша причина серйозного занепокоєння полягає в тому, що країни, де поширення COVID-19 погано контролюється, можуть перетворитися на "цехи з виробництва нових небезпечних штамів". Сучасні вакцини працюють проти нещодавно виявлених варіантів інфекції включно з B.1.1.7, який тепер домінує у Великій Британії. І це можна вважати везінням.

Інший штам, вперше зафіксований у ПАР, демонструє певну стійкість до нейтралізуючих антитіл. Компанія Moderna заявила, що її вакцина може бути не такою вже й ефективною проти нового штаму коронавірусу. Тож вона почала розробляти нову формулу, яка можна буде прийняти для посилення імунітету восени.

Дослідники раніше допускали, що пацієнти з підірваними імунними системами, які страждають від довготривалого зараження, можуть стати своєрідними чашами Петрі для розвитку нездоланних варіантів COVID-19. Але, на думку біоінформатика з Університету Квазулу-Натал Туліо де Олівейри, існує й інше гіпотетичне пояснення.

"Ми нещодавно провели відкрите обговорення про те, чому всі ці штами з'явилися незалежно у такій великій кількості місць. Ми помітили спільний фактор для Лондона, Східно-Капської провінції в ПАР і міста Манаус в Бразилії, де виникли три нові варіанти. Всі ці місця сильно постраждали під час першої хвилі зараження", - пояснив вчений.

Читайте такожNature: Мутації COVID-19 здатні ослаблювати захисну дію двох вакцинГіпотеза говорить, що під час першої хвилі багато людей перехворіли й в них з'явилися антитіла, які потім поступово зникли. Під час другої хвилі COVID-19 люди, які раніше вже перехворіли й вступили в повторний контакт з коронавірусом, не мали ефективного імунного захисту, щоб не допустити повторного зараження чи швидко здолати інфекцію. Таким чином, на думку професора Де Олівейри, ці люди зіграли таку ж роль, як і пацієнти з підірваною імунною системою.

Якщо регіони, де зараження на підйомі, будуть грати роль розплідників нових стійких штамів COVID-19, тоді без контролю поширення вірусу пандемія затягнеться на довго. Професор де Олівейра наголошує, що Тайвань, КНР, Австралія і Нова Зеландія, які добилися винищення коронавірусу, повинні стати взірцем для інших країн.

Читайте такожThe Atlantic: Коли люди зможуть нарешті жити без масок?Це означає, що потрібно не лише проводити вакцинацію, а й швидко тестувати, точно вистежувати контакти заражених людей, відправляти їх в карантин й ізоляцію. Коротше кажучи, вакцинація повинна відбуватися паралельно із заходами придушення вірусу, а не замінити їх. Успішне поширення вакцин мало що дасть, якщо країна стане розплідником більш стійких варіантів COVID-19.

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Переклад: Лесь Димань