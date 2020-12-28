Німецька кампанія вакцинації була затьмарена нещасним випадком на півночі країни, де 8 працівників будинку для літніх людей передозувалися вакциною від коронавірусу.
Як пише Reuters, інцидент стався в районі Передня Померанія-Рюген, у місті Штральзунд. Працівники закладу для літніх людей отримали в 5 разів більшу дозу вакцини BioNTech-Pfizer, ніж рекомендовано. Це сталося в неділю. Четверо з них були госпіталізовані після появи схожих на грип симптомів.
"Я глибоко шкодую через інцидент. Цей окремий випадок стався через індивідуальні помилки. Сподіваюся, що потерпілі не постраждають від серйозної побічної дії", - сказав голова регіону Штефан Керт.
Інцидент стався на тлі того, що кілька регіонів Німеччини відмовилися використовувати отримані вакцини у вихідні. Причиною стала підозра, що умови зберігання в надзвичайно холодних умовах не були дотримані. Влада у районі Передня Померанія-Рюген у заяві вказала на те, що BioNtech повідомляв про випробування великої дози вакцини під час першої стадії дослідження препарату. І жодних серйозних наслідків вчені не зафіксували.
Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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