Половина з них потрапили до лікарні з симптомами, схожими на грип.

Німецька кампанія вакцинації була затьмарена нещасним випадком на півночі країни, де 8 працівників будинку для літніх людей передозувалися вакциною від коронавірусу.

Як пише Reuters, інцидент стався в районі Передня Померанія-Рюген, у місті Штральзунд. Працівники закладу для літніх людей отримали в 5 разів більшу дозу вакцини BioNTech-Pfizer, ніж рекомендовано. Це сталося в неділю. Четверо з них були госпіталізовані після появи схожих на грип симптомів.

"Я глибоко шкодую через інцидент. Цей окремий випадок стався через індивідуальні помилки. Сподіваюся, що потерпілі не постраждають від серйозної побічної дії", - сказав голова регіону Штефан Керт.

Інцидент стався на тлі того, що кілька регіонів Німеччини відмовилися використовувати отримані вакцини у вихідні. Причиною стала підозра, що умови зберігання в надзвичайно холодних умовах не були дотримані. Влада у районі Передня Померанія-Рюген у заяві вказала на те, що BioNtech повідомляв про випробування великої дози вакцини під час першої стадії дослідження препарату. І жодних серйозних наслідків вчені не зафіксували.

Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Переклад: Лесь Димань