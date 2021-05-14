Лікарі вважають, що хвороба відбилася на статевій функції.

Дослідження показало, що у двох чоловіків, які перенесли коронавірус, через шість місяців після одужання розвинулася еректильна дисфункція. Лікарі вважають, що хвороба відбилася на їхній статевій функції.

Як пише 24 канал з посиланням на MedicalXpress, таким чином, згідно з даними дослідження, проведеного вченими з Медичної школи Міллера Університету Маямі, дисфункція кровоносних судин, що виникає в результаті коронавірусної інфекції, може сприяти розвитку імпотенції у чоловіків, які перехворіли на COVID-19.

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Зазначається, що спочатку автори дослідження виявили, що у чоловіків, які раніше не скаржилися на проблеми з потенцією, після коронавірусу розвинулася досить серйозна еректильна дисфункція.

У одного пацієнта коронавірус протікав у важкій формі та вимагав госпіталізації, в іншого хвороба виявилася помірною. А це показує, що будь-який чоловік ризикує зіткнутися з імпотенцією. Науковці зібрали у чоловіків зразки тканини статевого члена.

У підсумку було встановлено, що вірус був присутній в тканинах статевого члена обох чоловіків. У цих же пацієнтів відзначені ознаки порушення ендотелію. У здорових чоловіків з контрольної групи не було ні того, ні іншого.

Це означає, що чоловіки, у яких розвивається коронавірус, повинні знати, що еректильна дисфункція може бути несприятливим ефектом COVID-19. Тому їм слід звернутися до медичного фахівця, якщо у них з'явилися відповідні симптоми.

Коронавірус: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко