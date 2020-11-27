Всього від початку пандемії померли 15 тисяч осіб.

Німеччина зареєструвала понад 1 мільйон випадків коронавірусу з початку пандемії в березні 2020 року.

Про це повідомляє DW.

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У четвер органи охорони здоров'я Німеччини зареєстрували 22 268 нових випадків інфікування та 389 смертей. Всього від початку пандемії померли 15 160 осіб.

Напередодні уряд Німеччини і керівники федеральних земель прийняли рішення продовжити і посилити коронавірусні обмеження до 20 грудня для стримування пандемії. Але обмеження на контакти повинні бути призупинені з 23 грудня по 1 січня, щоб люди могли святкувати в період Різдва.

У цей період буде дозволено збиратися групами до 10 осіб, з дітьми у віці 14 років і молодше без обмежень.

Рішення щодо різдвяного періоду будуть підписані пізніше в грудні, оскільки уряд має право запровадити заходи з боротьби з коронавірусом тільки за чотири тижні.

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Автор: УНІАН