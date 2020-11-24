Карантин планують продовжити до 20 грудня, щоб уповільнити поширення пандемії COVID-19.

16 федеральних земель Німеччини планують дозволити збори до 10 осіб на Різдво і Новий рік, пропонуючи деяке ослаблення обмежень коронавірусу, щоб дозволити сім'ям і друзям святкувати разом.

Читайте такожВкрадене Різдво: у Європі створюють святкову атмосферу попри перспективи локдауну на свята (фоторепортаж, відео)Про це пише Reuters.

Глави федеральних земель повинні обговорити свої плани з канцлером Ангелою Меркель в середу.

Мер Берліна Міхаель Мюллер впевнений, що заходи, узгоджені лідерами пізно ввечері в понеділок, будуть прийняті.

Прем'єри двох штатів також заявили, що існують домовленості про продовження карантину до 20 грудня, щоб уповільнити поширення пандемії COVID-19 і зробити можливими сімейні зустрічі на Різдво.

"Різдво та інші свята в кінці року повинні бути можливі як святкування з сім'єю і друзями навіть в цей незвичайний рік, хоча і в меншому масштабі", - йдеться в проекті.

Коронавірус в Німеччині: що варто знати

Інститут Роберта Коха (RKI) повідомив у вівторок, що щоденна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла на 13 554 за останні 24 години до 942 687. Загальна кількість загиблих склала 14 361 осіб.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на засіданні Президії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) заявила, що карантинні заходи в країні можуть посилити.

В Німеччині за час пандемії коронавірусу стало більше мільйонерів. За даними фінустанови, з січня по червень поточного року кількість жителів країни зі статком більше одного мільйона доларів зросла на 58 тисяч.

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Автор: Людмила Жерновська