В Італії у рамках боротьби з коронавірусом з 21 грудня зачиняються магазини, бари і ресторани. Залишати власні домівки можна у виняткових випадках. Обмеження діятимуть до 6 січня.

Зважаючи на швидкі темпи поширення коронавірусу SARS-CoV-2, уряд Італії вдруге цього року оголошує жорсткий локдаун в країні.

Як повідомляє DW, він діятиме з 21 грудня до 6 січня, заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у ніч на суботу, 19 грудня, після засідання уряду.

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Усі магазини, які не торгують товарами для задоволення щоденних потреб, а також ресторани і бари мають бути зачинені. Переміщення людей з одного регіону в інший також забороняється, причому винятки не передбачені навіть для тих, хто має два місця проживання. Залишати власні домівки дозволяється лише в обмежених випадках. Так, люди з кожного домогосподарства можуть виходити на вулицю лише раз на день. Винятки з усіх встановлених обмежень можуть обґрунтовуватись тільки роботою або станом здоров'я.

Урядом передбачено деяке послаблення обмежень з 28 до 30 грудня, а також 4 січня. У ці дні будуть відчинені магазини й дозволено переміщення людей без зазначення причин.

Коронавірус в Італії

Італія, де проживають близько 60 мільйонів людей, була однією з перших країн Європи, яка серйозно постраждала від коронавірусу ще навесні, на початку пандемії.

Нині Італія належить до десятки країн світу з найвищою кількістю інфікованих коронавірусом. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), загалом в Італії з початку пандемії зареєстрували 1,9 мільйона хворих, 67,9 тисячі людей померли.

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Автор: Леся Лещенко