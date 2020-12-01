Першим офіційно підтвердженим випадком зараження в США новим коронавірусом став випадок 19 січня, а перші випадки зараження в Китаї — в середині грудня 2019 року.

Вчені управління МОЗ США з контролю і профілактики захворювань (CDC) опублікували результати свого дослідження COVID-19. У ньому говориться, що перші випадки зараження коронавірусом відбулися в США на кілька тижнів раніше, ніж про це заявили офіційні органи - не в січні 2020 року, а ще в грудні 2019 року.

Читайте такожКількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищила 63 мільйони осіб (карта)Таких висновків дослідники дійшли на основі аналізів, зібраних американським Червоним Хрестом у жителів дев'яти Штатів з 13 грудня по 17 січня. У 106 з 7389 зразків крові були виявлені антитіла до SARS-CoV-2. Зокрема, антитіла були виявлені в зібраних 13-16 грудня 39 зразках із західних штатів Каліфорнія, Орегон і Вашингтон, а також в 67 зразках зі штатів на іншому кінці країни — Массачусетс, Мічиган, Вісконсін, Коннектикут і Род-Айленд, зібраних 30 грудня—17 січня. Ці результати дали дослідникам CDC підставу заявити, що окремі розрізнені випадки зараження відбулися в різних частинах США ще в грудні минулого року.

Коронавірус в США

Першим офіційно підтвердженим випадком зараження в США новим коронавірусом став випадок 19 січня, а перші випадки зараження в Китаї — в середині грудня. Втім, за неофіційними даними, перші випадки зараження COVID-19 в Китаї могли статися ще в листопаді, тобто на кілька тижнів раніше офіційних повідомлень, що і може частково підтверджуватися останніми результатами досліджень CDC.

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Автор: УНІАН