У США анонсували старт вакцинації проти коронавірусу в країні вже з 11-12 грудня.
Про це заявив керівник американського урядового центру з розробки вакцини проти COVID-19 Монсеф Слауї, передає CNN.
Це станеться, якщо вакцина від Pfizer і BioNTech отримає дозвіл на використання.
За його словами, 20 листопада компанія Pfizer подала заявку на реєстрацію своєї вакцини в управління з продовольства і медикаментів США для екстреного використання.
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На 10 грудня призначено засідання профільного комітету відомства. Якщо він затвердить вакцину, то її відразу почнуть використовувати.
"Наш план полягає в тому, щоб мати можливість доставляти вакцини в місця вакцинації протягом 24 годин з моменту затвердження, тому я очікую, що, можливо, на другий день після затвердження (почнеться вакцинація - ред.) - 11 або 12 грудня», - сказав доктор Слауї.
Вакцину вводитимуть пріоритетним групам - медичним працівникам, літнім людям та людям із супутніми захворюваннями.
Вакцини від Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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