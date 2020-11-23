Це станеться у випадку, якщо вакцина від Pfizer і BioNTech отримає дозвіл на використання.

У США анонсували старт вакцинації проти коронавірусу в країні вже з 11-12 грудня.

Про це заявив керівник американського урядового центру з розробки вакцини проти COVID-19 Монсеф Слауї, передає CNN.

Це станеться, якщо вакцина від Pfizer і BioNTech отримає дозвіл на використання.

За його словами, 20 листопада компанія Pfizer подала заявку на реєстрацію своєї вакцини в управління з продовольства і медикаментів США для екстреного використання.

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На 10 грудня призначено засідання профільного комітету відомства. Якщо він затвердить вакцину, то її відразу почнуть використовувати.

"Наш план полягає в тому, щоб мати можливість доставляти вакцини в місця вакцинації протягом 24 годин з моменту затвердження, тому я очікую, що, можливо, на другий день після затвердження (почнеться вакцинація - ред.) - 11 або 12 грудня», - сказав доктор Слауї.

Вакцину вводитимуть пріоритетним групам - медичним працівникам, літнім людям та людям із супутніми захворюваннями.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Автор: УНІАН