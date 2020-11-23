Тіла людей залишаються в пересувних моргах, оскыльки не вдалося знайти їхніх родичів або родичі не можуть оплатити похорон.

На набережній Брукліна в моргах-рефрижераторах з весни зберігаються тіла близько 650 осіб, які померли під час першого спалаху коронавірусу в США.

Читайте такожЛідери G20 домовилися забезпечити всім країнам рівний доступ до вакцини від COVID-19Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіс головного судмедексперта Нью-Йорка, передає kommersant.

Тіла людей залишаються в пересувних моргах, оскільки не вдалося знайти їхніх родичів або родичі не можуть оплатити похорон. Офіс головного судмедексперта повідомив, що знайти не вдалося родичів 230 померлих. Дані про них могли застаріти або виявитися невірними. У низці випадків родичі не забирали тіла з фінансових причин.

Коронавірус в США

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Автор: УНІАН