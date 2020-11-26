Останні кілька днів в Туреччині були зареєстровані рекорди за кількістю нових хворих.

У кількох регіонах Туреччини, в тому числі в Стамбулі, пандемія досягла третього піку.

Читайте такожУ Туреччині на вихідні вводять комендантську годинуПро це повідомив глава МОЗ країни Фахреттін Коджа. Останні кілька днів в Туреччині були зареєстровані рекорди за кількістю хворих (7,4 тис.) і померлих (168).

"У Стамбулі, Ізмірі, Коджаелі та Бурсі спостерігається третій пік пандемії. У 15 провінціях тільки за тиждень відбулося зростання на 50%. В Ізмірі зростання виявлено після землетрусу", - сказав Коджа журналістам, передає Anadolu.

Коронавірус в Туреччині

У Туреччині зареєстровано близько 470 тис. випадків зараження коронавірусом. Померло близько 13 тис. осіб.

У країні 17 листопада оголосили про частковий локдаун. Введено комендантську годину по вихідних, ресторанам дозволено працювати тільки навинос, кінотеатри закриті до кінця 2020 року.

У Туреччині почали випробування на людях вакцини від COVID-19

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Автор: УНІАН