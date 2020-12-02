В організації прогнозують, що в 2021 році 235 млн осіб потребуватимуть гуманітарної допомоги та захисту.

Пандемія коронавірусу може звести нанівець 20 років прогресу в боротьбі з ВІЛ.

Читайте такожУ ВООЗ занепокоїлися зниженням рівня вакцинації дітейПро це повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних питань. Також в повідомлення говориться, що в 2021 році продовольчої та іншої допомоги в світі потребуватимуть 235 млн осіб. ООН та її партнери підтримають 160 млн найвразливіших з них.

"Крайні злидні зросли вперше за 22 роки, і різко збільшилося безробіття... Пандемія може стерти 20 років прогресу в боротьбі з ВІЛ, туберкульозом і малярією і потенційно привести до дворазового зростання смертності... у 2021 році 235 млн осіб потребуватимуть гуманітарної допомоги та захисту... ООН і організації-партнери ставлять за мету допомогти 160 млн найбільш нужденним людям в 56 державах, що вимагатиме $35 млрд»,— повідомило управління в доповіді «Глобальний гуманітарний огляд 2021 року», передає kommersant.

Найбільший обсяг коштів планують направити жителям Сирії ($4,2 млрд), а також біженцям і громадянам приймаючих їх країн ($5,8 млрд). У Ємен направлять допомогу в $3,4 млрд, в Афганістан — $1,3 млрд, венесуельцям — $762,5 млн. Ще $1,4 млрд направлять венесуельським біженцям і жителям приймаючих їх країн.

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Автор: УНІАН