В Аргентині закрили знамениті водоспади через надпотужний Ель-Ніньйо: що відбувається

Адміністрація національного парку обмежила доступ туристів, побоюючись, що вода може вийти з берегів.

Сильні опади, спричинені надзвичайно потужним явищем Ель-Ніньйо, змусили владу Аргентини тимчасово закрити доступ туристів до знаменитих водоспадів Ігуасу. Як пише The Guardian, причиною стали побоювання, що через стрімке підвищення рівня води річка може вийти з берегів.

Йдеться, що у понеділок адміністрація національного парку вжила запобіжних заходів після того, як витрата води в річці Ігуасу перевищила 12 тисяч кубометрів за секунду. Це більш ніж у шість разів перевищує середній показник.

Згодом влада повідомила, що у вівторок територію знову відкриють для туристів. Таке рішення пояснили поступовим зниженням рівня води.

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Директор національного парку Ігуасу Хосе Марія Ервас заявив, що доступ довелося обмежити, оскільки "дощі не припиняються", а обсяги води, яку скидають із розташованих вище за течією гребель на річці Ігуасу, не зменшуються, повідомило видання Buenos Aires Times.

Водоспади Ігуасу, які ЮНЕСКО визнає одними з найбільших і найвражаючих у світі, розташовані на кордоні Аргентини та Бразилії. Вони простягаються приблизно на 2,7 кілометра.

У 2023 і 2024 роках аргентинська влада вже закривала розташовану на своєму боці кордону частину національного парку через повені, спричинені попереднім циклом Ель-Ніньйо.

Метеорологи прогнозують, що Ель-Ніньйо 2026–2027 років, який спричиняє глобальні зміни вітрів і режимів опадів, а також нестабільні погодні умови, може стати найпотужнішим за всю історію спостережень. Науковці також вважають, що глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, посилює інтенсивність цього кліматичного явища.

Ель-Ніньйо виникає в екваторіальній частині Тихого океану. Через зміни вітрів великі обсяги тепла вивільняються з океану й нагрівають атмосферу. Явище посилюється восени в Північній півкулі, досягає піку в грудні, але впливає на погоду й протягом наступного року.

Минулого місяця в прибережних районах Аргентини випало більше опадів, ніж зазвичай. За даними національної метеорологічної служби країни, ситуація була "подібною до тієї, що спостерігається під час потужних явищ Ель-Ніньйо".

Небезпечний вулкан "пекельна паща" наповнюється лавою: що відомо

Нагадаємо, на думку дослідників, усередині вулкана Масая, що у Нікарагуа, може відбуватися наповнення двох резервуарів магмою. Йшлося, що у період з 2022 по 2024 рік поверхня почала підніматися - це може свідчити про надходження нової магми та заповнення резервуара. Цікаво, що іспанські завойовники називали цей вулкан "пекельна паща" або "паща пекла" і навіть поставили в XVI столітті на краю кратера хрест, щоб вигнати нечисту силу. Розташоване в кратері лавове озеро приваблює тисячі туристів, але воно є лише невеликою видимою частиною вулкана - основні процеси відбуваються глибоко під землею.

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