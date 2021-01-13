Коронавірус має одне слабке місце - він взаємодіє з певним ферментом в організмі людини. І якщо цей фермент видалити, вірус SARS-CoV - 2 не зможе розмножуватися.
Читайте такожВ Ізраїлі розповіли про побічні ефекти вакцини PfizerТакого висновку Дійшли німецькі вчені з Тюбінгенського університету, проаналізувавши комп'ютерну модель поширення вірусу в легенях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Merkur.
Дослідники кажуть, що мова йде про фермент гуанілаткінази 1 (GK1).
Найближчим часом німецькі дослідники більш детально вивчать цей фермент і те, як він взаємодіє з вірусом.
Фахівці кажуть, що відкриття допоможе вдосконалити вакцину від COVID-19. Вони стверджують, що після "видалення" ферменту з організму вірус перестає розмножуватися в тілі людини.
Новини по темі
- CNN: у Ухані більшість госпіталізованих пацієнтів з COVID - 19 страждали від симптомів навіть через півроку
- Лікування плазмою зменшує ризик початку важкого COVID-19 у літніх людей
- Пандемія COVID-19: у світі понад 50 мільйонів людей подолали коронавірус (карта)
- Nature: вчені з'ясували, як у хворих COVID-19 починається смертельна пневмонія
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram