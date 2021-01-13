Фахівці кажуть, що відкриття допоможе вдосконалити вакцину від COVID-19.

Коронавірус має одне слабке місце - він взаємодіє з певним ферментом в організмі людини. І якщо цей фермент видалити, вірус SARS-CoV - 2 не зможе розмножуватися.

Читайте такожВ Ізраїлі розповіли про побічні ефекти вакцини PfizerТакого висновку Дійшли німецькі вчені з Тюбінгенського університету, проаналізувавши комп'ютерну модель поширення вірусу в легенях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Merkur.

Дослідники кажуть, що мова йде про фермент гуанілаткінази 1 (GK1).

Найближчим часом німецькі дослідники більш детально вивчать цей фермент і те, як він взаємодіє з вірусом.

Фахівці кажуть, що відкриття допоможе вдосконалити вакцину від COVID-19. Вони стверджують, що після "видалення" ферменту з організму вірус перестає розмножуватися в тілі людини.

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Автор: УНІАН