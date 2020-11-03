Вагітні жінки мають майже в три рази більше шансів потрапити в відділення інтенсивної терапії та на ШВЛ.

Згідно зі статистикою США, вагітні жінки, які заразилися коронавірусом, піддаються більшому ризику смерті і важкому перебігу хвороби, ніж невагітні жінки.

Дані показують, що ризик потрапити у відділення інтенсивної терапії для вагітних жінок вищий майже в три рази, а опинитися на апараті ШВЛ — більш ніж в три рази, пише The Washington Post.

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Однак загальна загроза здоров'ю вагітних залишається не дуже високою, оскільки вони, як правило, молоді і здорові.

З 19 600 обстежених вагітних жінок 33 померли, що становить 0,2 % смертності. У доповіді говориться, що серед невагітних жінок смертність склала 0,1 %.

"Деякі люди думають, що, якщо ви молоді і здорові, з вами все буде в порядку, і настане пандемічна втома. Але факт в моїй практиці, ми бачили вагітних жінок на апаратах ШВЛ. Це впливає на матір, пологи та дитину", - сказав Девід Джаспан, завідувач відділу акушерства та гінекології Einstein Healthcare Network у Філадельфії.

Вагітність і COVID-19: як уберегти малюка від наслідків

Разом з тим коронавірус під час вагітності поки не передавався дітям. При цьому під час вагітності жінкам частіше потрібна інтенсивна терапія, хоча вони рідше мають симптоми захворювання, ніж невагітні.

Які можуть бути небезпеки для вагітних і дитини при зараженні коронавірусом - розповіла колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в Facebook.

Як повідомляється, поки немає даних щодо внутрішньоутробної, трансплацентарної або перинатальної передачі коронавірусу, однак це не виключає ризику зараження для немовляти.

Що потрібно знати вагітним про вплив коронавірусу на плід:

Вагітні жінки з COVID-19 рідше мають симптоми хвороби у порівнянні з невагітними жінками, але частіше потребують лікування у відділенні інтенсивної терапії та підключення до ШВЛ, якщо мають тяжкий перебіг хвороби. Найпоширенішими симптомами, про які повідомляли вагітні жінки й ті, які нещодавно народили, були підвищена температура і кашель. Але у порівнянні з невагітними жінками репродуктивного віку, температура зустрічалася навіть рідше, як і такий симптом як біль у м'язах.

Вагітні жінки c хронічними захворюваннями частіше мають більш високі ризики важкого перебігу хвороби або появи ускладнення через COVID-19.

Вагітні жінки з COVID-19 частіше народжували дітей передчасно. Дані дослідження показують, що 1 з 4 немовлят, народжених жінками з COVID-19, потребували неонатальної допомоги. Але немає даних про причини передчасних пологів і показань, за якими новонароджені малюки потребували медичної допомоги.

Всі матері з COVID-19 живі, їхні діти теж, а серйозних патологій немає. Це на даному етапі відрізняє вірус SARS-CoV-2 від грипу, який точно представляє загрозу для плода.

Яким чином дитина може заразитися від матері? Вважається, що передача SARS-CoV-2 новонародженим відбувається переважно крапельним шляхом після народження, коли дитина контактує з матір'ю або іншими людьми, які її доглядають і мають COVID-19. За внутрішньоутробною, трансплацентарною або перинатальною передачею (під час пологів) даних поки не вистачає, тому специфічних рекомендацій на цей рахунок немає.

Немовлята, які підхоплюють вірус SARS-CoV-2, в основному мають наступні симптоми: висока температура, млявість, кашель, прискорене дихання, блювання, діарея, нежить, а також проблеми з годуванням. З ускладнень, до яких може призвести вірус, також немає повної картини, адже в основному ускладнення мають немовлята, передчасно народжені, які мають недостатню вагу. Саме вони можуть бути причиною ускладнень, а не власне вірус. Водночас вірус SARS-CoV-2 підвищує ризики таких малюків мати тяжкий перебіг хвороби.

SARS-CoV-2 трапляється досить рідко у новонароджених. Є дані, що приблизно 2-5% немовлят, народжених від жінок з COVID-19, мали позитивні результати тесту протягом перших 24-96 годин після народження.

Якщо новонароджені заражаються, більшість з них мають або безсимптомний перебіг, або легкий перебіг захворювання, і в основному вони одужують без серйозних наслідків для розвитку. Є рідкісні випадки, коли немовлята вимагали підключення до апарату ШВЛ.

Коронавірус не передається з молоком матері та грудне вигодовування не забороняється. В одному з досліджень знайшли РНК вірусу в зразку грудного молока матері. Але вірус не зміг розмножуватися і викликати інфекцію у дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні.

При цьому після народження малюка за рекомендаціями лікарів, хворим на коронавірус заборонено контактувати з дитиною. Якщо хворіє новоспечена мама – варто зцідити молоко, а годувати їм може батько малюка або інша, здорова особа.

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Автор: УНІАН