На Різдво і Новий рік планується дозволити людям збиратися до 10 осіб.

У Німеччині 16 федеральних земель запропонували пом'якшити до Різдва карантинні обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок був розроблений проект з відповідними пропозиціями. Він передбачає продовження до 20 грудня локдауну в країні, що передбачає закриття барів, ресторанів і розважальних закладів. Школи та магазини залишаться відкритими.

На Різдво і Новий рік планується дозволити збори до 10 осіб. Також документ передбачає різке збільшення пропускної спроможності державної залізниці Deutsche Bahn в зимові місяці.

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Тепер документ повинні узгодити з канцлером Ангелою Меркель. Однак Меркель, навпаки, пропонує посилити обмеження, передає Bloomberg.

У середу під час зустрічі з представниками федеральних земель канцлер спробує домовитися про дію локдауну як мінімум до 20 грудня, хоча ті закликали до ослаблення карантину.

Меркель пропонує обмежити кількість осіб, які можуть відвідувати магазини, і ввести додаткові обмеження в школах, що знаходяться в епіцентрі поширення хвороби.

Коронавірус в Німеччині: що варто знати

Інститут Роберта Коха (RKI) повідомив у вівторок, що щоденна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла на 13 554 за останні 24 години до 942 687. Загальна кількість загиблих склала 14 361 осіб.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на засіданні Президії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) заявила, що карантинні заходи в країні можуть посилити.

В Німеччині за час пандемії коронавірусу стало більше мільйонерів. За даними фінустанови, з січня по червень поточного року кількість жителів країни зі статком більше одного мільйона доларів зросла на 58 тисяч.

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Автор: УНІАН