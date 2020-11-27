У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що для припинення поширення коронавірусу, близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані.
Про це повідомила керівник департаменту імунізації Кейт О'брайен на брифінгу.
"Близько 60-70% населення повинні мати імунітет або піддатися вакцинації, щоб перервати ланцюжки», - сказала вона.
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Представниця ВООЗ додала, що в даній ситуації необхідно враховувати здатність вакцин не тільки забезпечувати профілактичний захист, а й запобігати передачі інфекції.
За словами О'Брайен «"більш докладні прогнози в нинішній ситуації дати складно".
Вакцина від коронавірусу
- У світі розробляється понад 200 вакцин від COVID-19. До третьої фази клінічних досліджень дійшли тільки кілька з них. Компанії BioNTech і Pfizer, Moderna, AstraZeneca вже повідомили про високу ефективність своїх препаратів.
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