На думку фахівців з ВООЗ, для зупинки пандемії потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що для припинення поширення коронавірусу, близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані.

Про це повідомила керівник департаменту імунізації Кейт О'брайен на брифінгу.

"Близько 60-70% населення повинні мати імунітет або піддатися вакцинації, щоб перервати ланцюжки», - сказала вона.

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Представниця ВООЗ додала, що в даній ситуації необхідно враховувати здатність вакцин не тільки забезпечувати профілактичний захист, а й запобігати передачі інфекції.

За словами О'Брайен «"більш докладні прогнози в нинішній ситуації дати складно".

Вакцина від коронавірусу

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Автор: УНІАН