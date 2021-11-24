У пріоритеті повинні бути люди віком від 40 років та старші.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) рекомендував країнам Європейського союзу вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу всім дорослим мешканцям. У пріоритеті люди віком від 40 років та старші.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте такожІнфекціоніст пояснила, кому з українців потрібна третя доза вакцини від коронавірусуECDC насамперед рекомендує країнам блоку розглянути питання про додаткові дози вакцини для людей з ослабленою імунною системою. Ревакцинацію радять використовувати і як запобіжний засіб для літніх людей.

Водночас зазначається, що рекомендації ECDC, не є обов'язковими для урядів країн ЄС, проте їх використовують для ухвалення рішень у галузі політики охорони здоров'я.

У попередній рекомендації, яку випустили у вересні 2021 року, немає термінової необхідності введення бустерних доз для повної вакцинації.

Нагадаємо, як писав УНІАН, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, коли в Україні можуть почати прищеплювати бустерної дозою вакцини від COVID-19. За його словами, для того, щоб вводити бустерну дозу, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Автор: Марта Гичко