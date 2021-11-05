Раніше міністр говорив, що для третьої дози треба більш як 50% вакцинованих.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, коли в Україні можуть почати щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр розповів під час зустрічі з журналістами.

"Коли ми говоримо про те, що у нас 35% дорослого населення має принаймні одну дозу, говорити про бустер досить рано",- сказав міністр.

За його словами, для того, щоб вводити бустерну дозу, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення.

Читайте також"Добувати кисень де завгодно, хоч у пеклі": чи вийде країна з "озонової" кризи"Всі країни, які бустер запровадили, у них відсоток вакцинованого населення понад 70%. Вони захистили населення і переходять на укріплення", - пояснив очільник МОЗ.

Ляшко уточнив, що дещо раніше можуть почати щеплювати бустерною дозою осіб, що належать до певних груп ризику.

Бустерна доза для українців: що відомо

У середині жовтня Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що в Україні найімовірніше буде бустерне (додаткове) вакцинування від коронавірусної хвороби COVID-19.

"Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ принаймні до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення", - сказав Ляшко.

5 листопада Ляшко повідомив журналістам, що введення бустерної дози обговорювати можна тоді, коли в Україні буде більш як 50% вакцинованого населення.

Автор: Леся Лещенко