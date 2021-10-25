Ольга Голубовська зазначила, що не всім українцям потрібна бустерна доза вакцини від коронавірусу

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська висловилася щодо третьої дози вакцини від коронавірусу. Вона вказала, що бустерна доза потрібна буде пацієнтам з імунодефіцитом.

Про це Голубовська розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я згодна в принципі з міжнародними організаціями, які кажуть, що її (бустерну дозу, - ред.) потрібно вводити особам з імунодефіцитними станами. Тільки у нас імунодефіцит приклеюють до всіх на світі. Часто нежить - ой, у мене імунодефіцит. Ні, це не імунодефіцит. Імунодефіцит - це, зокрема, в онкохворих тощо. У них слабо йде вироблення антитіл як правило", - пояснила інфекціоніст.

Читайте такожУ лікарнях не вистачає кисню: ситуація у Чернігові та Херсонській області критичнаПри цьому вона вказала, що іншим українцям не потрібна бустерна доза COVID-вакцини.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що в Україні планують запустити ревакцинацію людей, які вже вакцинувалися проти коронавірусу.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що введення додаткової дози вакцини від COVID-19 в Україні рекомендуватимуть певним категоріям громадян.

Автор: Анастасія Горбачова